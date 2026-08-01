Скільки коштує Wrapped NVIDIA xStock зараз?

Wrapped NVIDIA xStock зараз торгуються по ціні ₴9558.9820129474816000, з рухом ціни -0.78% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься WNVDAX сьогодні?

WNVDAX продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Tokenized Assets,Wrapped-Tokens,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Mantle Ecosystem,X Layer Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem.

Наскільки популярний Wrapped NVIDIA xStock сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають WNVDAX.

Що відрізняє Wrapped NVIDIA xStock від інших криптоактивів?

Як частина категорії Tokenized Assets,Wrapped-Tokens,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Mantle Ecosystem,X Layer Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem та створений на мережі --, WNVDAX пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки WNVDAX існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 2907.448225906905 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна Wrapped NVIDIA xStock за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴10076.8630469392416000, а найнижча точка (ATL) — ₴8368.5167594906784000, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.