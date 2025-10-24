Інформація щодо ціни Wrapped Nibiru (WNIBI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,01153204 $ 0,01153204 $ 0,01153204 Мін. за 24 год $ 0,01183059 $ 0,01183059 $ 0,01183059 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,01153204$ 0,01153204 $ 0,01153204 Макс. за 24 год $ 0,01183059$ 0,01183059 $ 0,01183059 Рекордний максимум $ 0,01247429$ 0,01247429 $ 0,01247429 Найнижча ціна $ 0,00965263$ 0,00965263 $ 0,00965263 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +1,26% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,10% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,10%

Актуальна ціна Wrapped Nibiru (WNIBI) становить $0,01169715. За останні 24 години WNIBI торгувався між мінімумом у $ 0,01153204 і максимумом у $ 0,01183059, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WNIBI становить $ 0,01247429, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00965263.

Що стосується короткострокових результатів, то WNIBI змінився на -- за останню годину, +1,26% за 24 години та на +3,10% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped Nibiru (WNIBI)

Ринкова капіталізація $ 128,03K$ 128,03K $ 128,03K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 128,03K$ 128,03K $ 128,03K Циркуляційне постачання 10,95M 10,95M 10,95M Загальна пропозиція 10 945 424,77 10 945 424,77 10 945 424,77

Поточна ринкова капіталізація Wrapped Nibiru — $ 128,03K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WNIBI — 10,95M, зі загальною пропозицією 10945424.77. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 128,03K.