Ціна Wrapped NewYorkCoin (WNYC)
Поточна ціна Wrapped NewYorkCoin (WNYC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WNYC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped NewYorkCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 393.48 USD
- зміна ціни Wrapped NewYorkCoin протягом дня — +9.90%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped NewYorkCoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped NewYorkCoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped NewYorkCoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped NewYorkCoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+9.90%
|30 днів
|$ 0
|-12.61%
|60 днів
|$ 0
|-27.81%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wrapped NewYorkCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.42%
+9.90%
+16.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WNYC stands for Wrapped NewYorkCoin and is simply an BEP-20 token that represents NewYorkCoin. One WNYC equals one NYC. NYC can be converted into WNYC and vice-versa. Being an BEP-20 token makes the transfer of WNYC slower than normal NewYorkCoin, but the key advantage of WNYC is its integration into the world of Ethereum wallets, dapps, and smart contracts.
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