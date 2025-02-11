Сьогоднішня ціна Wrapped NewYorkCoin (WNYC)

Поточна ціна Wrapped NewYorkCoin (WNYC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WNYC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped NewYorkCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 393.48 USD

- зміна ціни Wrapped NewYorkCoin протягом дня — +9.90%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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