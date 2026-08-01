Яка зараз ринкова ціна Wrapped Neverland WMON?

Wrapped Neverland WMON оцінюється в ₴0.8583214809940096384000, зі зміною --% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має WNWMON?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення WNWMON у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Wrapped Neverland WMON у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість WNWMON?

Обігова кількість становить 2401333.559216679, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Wrapped Neverland WMON?

Wrapped Neverland WMON згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як WNWMON виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Wrapped-Tokens,Monad Ecosystem,Neverland Ecosystem?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Wrapped-Tokens,Monad Ecosystem,Neverland Ecosystem, імпульс WNWMON залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.