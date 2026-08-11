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Поточна ціна Wrapped Neverland USDT0 сьогодні становить 0,993874 USD. Ринкова капіталізація WNUSDT0 становить 4 099 111 USD. Відстежуйте оновлення цін WNUSDT0 до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Wrapped Neverland USDT0 сьогодні становить 0,993874 USD. Ринкова капіталізація WNUSDT0 становить 4 099 111 USD. Відстежуйте оновлення цін WNUSDT0 до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про WNUSDT0

Інформація про ціну WNUSDT0

Що таке WNUSDT0

Токеноміка WNUSDT0

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Ціна Wrapped Neverland USDT0 (WNUSDT0)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 WNUSDT0 до USD:

$0,993987
$0,993987$0,993987
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Wrapped Neverland USDT0 (WNUSDT0) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:48:09 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Wrapped Neverland USDT0

Поточна ціна Wrapped Neverland USDT0 (WNUSDT0) сьогодні становить $ 0,993874, зі зміною 0,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WNUSDT0 до USD становить $ 0,993874 за WNUSDT0.

Wrapped Neverland USDT0 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 4 099 111, з циркуляційною пропозицією у 4,11M WNUSDT0. Протягом останніх 24 годин WNUSDT0 торгувався між $ 0,993711 (мінімум) та $ 0,994672 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 2,21, тоді як історичний мінімум — $ 0,931395.

У короткостроковій динаміці WNUSDT0 змінився на -0,00% за останню годину та на -0,03% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,50M.

Ринкова інформація щодо Wrapped Neverland USDT0 (WNUSDT0)

$ 4,10M
$ 4,10M$ 4,10M

$ 1,50M
$ 1,50M$ 1,50M

$ 4,08M
$ 4,08M$ 4,08M

4,11M
4,11M 4,11M

4 106 085,978916
4 106 085,978916 4 106 085,978916

Поточна ринкова капіталізація Wrapped Neverland USDT0 — $ 4,10M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,50M. Циркуляційна пропозиція WNUSDT0 — 4,11M, зі загальною пропозицією 4106085.978916. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,08M.

Історія ціни Wrapped Neverland USDT0 у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,993711
$ 0,993711$ 0,993711
Мін. за 24 год
$ 0,994672
$ 0,994672$ 0,994672
Макс. за 24 год

$ 0,993711
$ 0,993711$ 0,993711

$ 0,994672
$ 0,994672$ 0,994672

$ 2,21
$ 2,21$ 2,21

$ 0,931395
$ 0,931395$ 0,931395

-0,00%

-0,01%

-0,03%

-0,03%

Історія ціни Wrapped Neverland USDT0 (WNUSDT0) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Neverland USDT0 до USD становила $ -0,000123565956980931.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Neverland USDT0 до USD становила $ -0,0018929324.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Neverland USDT0 до USD становила $ -0,0284841306.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Neverland USDT0 до USD становила $ +0,0000003862866346.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000123565956980931-0,01%
30 днів$ -0,0018929324-0,19%
60 днів$ -0,0284841306-2,86%
90 днів$ +0,0000003862866346+0,00%

Прогноз ціни Wrapped Neverland USDT0

Прогноз ціни Wrapped Neverland USDT0 (WNUSDT0) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна WNUSDT0 у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Wrapped Neverland USDT0 (WNUSDT0) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Wrapped Neverland USDT0 потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Wrapped Neverland USDT0 у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни WNUSDT0 на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Wrapped Neverland USDT0.

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Про Wrapped Neverland USDT0

Яка зараз ціна Wrapped Neverland USDT0?

Wrapped Neverland USDT0 (WNUSDT0) торгують за ₴43.79752382909216096000, що відображає зміну ціни на рівні -0.01% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає Wrapped Neverland USDT0 у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Wrapped-Tokens,Monad Ecosystem,Neverland Ecosystem, WNUSDT0 часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують WNUSDT0 сьогодні?

За останні 24 години WNUSDT0 зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів Wrapped Neverland USDT0?

Сьогодні в обігу знаходиться 4106085.978916 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг WNUSDT0?

Наразі Wrapped Neverland USDT0 займає ринковий рейтинг №-- з ринковою капіталізацією ₴180637497.00726027344000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати Wrapped Neverland USDT0 за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні -0.01% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як Wrapped Neverland USDT0 порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Wrapped-Tokens,Monad Ecosystem,Neverland Ecosystem WNUSDT0 демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.

Люди також запитують: Інші запитання про Wrapped Neverland USDT0

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:48:09 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Wrapped Neverland USDT0 (WNUSDT0)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Wrapped Neverland USDT0

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