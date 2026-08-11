Яка зараз ціна Wrapped Neverland USDT0?

Wrapped Neverland USDT0 (WNUSDT0) торгують за ₴43.79752382909216096000, що відображає зміну ціни на рівні -0.01% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає Wrapped Neverland USDT0 у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Wrapped-Tokens,Monad Ecosystem,Neverland Ecosystem, WNUSDT0 часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують WNUSDT0 сьогодні?

За останні 24 години WNUSDT0 зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів Wrapped Neverland USDT0?

Сьогодні в обігу знаходиться 4106085.978916 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг WNUSDT0?

Наразі Wrapped Neverland USDT0 займає ринковий рейтинг №-- з ринковою капіталізацією ₴180637497.00726027344000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати Wrapped Neverland USDT0 за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні -0.01% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як Wrapped Neverland USDT0 порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Wrapped-Tokens,Monad Ecosystem,Neverland Ecosystem WNUSDT0 демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.