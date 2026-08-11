Яка зараз ціна Wrapped Neverland USDC?

Wrapped Neverland USDC торгують за ₴45.16916824951600000, що відображає зміну ціни на рівні 0.60% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як WNUSDC порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні 0.60% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо WNUSDC перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Wrapped Neverland USDC виглядає у порівнянні з токенами категорії Wrapped-Tokens,Monad Ecosystem,Neverland Ecosystem?

У сегменті Wrapped-Tokens,Monad Ecosystem,Neverland Ecosystem WNUSDC демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Wrapped Neverland USDC?

Ринкова капіталізація ₴58042954.07788390752000 розташовує WNUSDC на #-- місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴44.33188610635424000 до ₴49.3555789653248000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують WNUSDC?

Wrapped Neverland USDC згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку WNUSDC?

З 1295362.770585 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.