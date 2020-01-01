Токеноміка Wrapped NETZ (WNETZ) Дізнайтеся ключову інформацію про Wrapped NETZ (WNETZ), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Wrapped NETZ (WNETZ) WNETZ is the wrapped NETZ token originating from MainnetZ, a scalable layer 1 blockchain with fast and affordable transaction fees. MainnetZ stands at the forefront of blockchain innovation, providing developers with a reliable and high-performance platform designed to elevate the creation of decentralized applications (DApps). With a commitment to peak performance, seamless user experiences, and robust functionality, MainnetZ is the bedrock for developers who demand excellence in their blockchain projects, empowering them to craft cutting-edge DApps that bring their visions to life effortlessly. Офіційний вебсайт: https://mainnetz.io Whitepaper: https://mainnetz.io/whitepaper Купити WNETZ зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Wrapped NETZ (WNETZ) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Wrapped NETZ (WNETZ), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,84K $ 4,84K $ 4,84K Загальна пропозиція: $ 38,45M $ 38,45M $ 38,45M Циркуляційна пропозиція: $ 38,45M $ 38,45M $ 38,45M FDV (повністю розведена вартість): $ 4,84K $ 4,84K $ 4,84K Історичний максимум: $ 0,00508302 $ 0,00508302 $ 0,00508302 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00012598 $ 0,00012598 $ 0,00012598 Дізнайтеся більше про ціну Wrapped NETZ (WNETZ)

Токеноміка Wrapped NETZ (WNETZ): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Wrapped NETZ (WNETZ) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WNETZ, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WNETZ, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WNETZ, досліджуйте ціну токена WNETZ в реальному часі!

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