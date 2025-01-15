Сьогоднішня ціна Wrapped NETZ (WNETZ)

Поточна ціна Wrapped NETZ (WNETZ) сьогодні становить 0.00152851 USD з ринковою капіталізацією $ 49.55K USD. Ціна WNETZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped NETZ:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 994.64 USD

- зміна ціни Wrapped NETZ протягом дня — +0.91%

- циркуляційна пропозиція – 32.42M USD

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