Ціна Wrapped NETZ (WNETZ)
Поточна ціна Wrapped NETZ (WNETZ) сьогодні становить 0.00152851 USD з ринковою капіталізацією $ 49.55K USD. Ціна WNETZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped NETZ:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 994.64 USD
- зміна ціни Wrapped NETZ протягом дня — +0.91%
- циркуляційна пропозиція – 32.42M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped NETZ до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped NETZ до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped NETZ до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped NETZ до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.91%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wrapped NETZ: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.35%
+0.91%
-22.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WNETZ is the wrapped NETZ token originating from MainnetZ, a scalable layer 1 blockchain with fast and affordable transaction fees. MainnetZ stands at the forefront of blockchain innovation, providing developers with a reliable and high-performance platform designed to elevate the creation of decentralized applications (DApps). With a commitment to peak performance, seamless user experiences, and robust functionality, MainnetZ is the bedrock for developers who demand excellence in their blockchain projects, empowering them to craft cutting-edge DApps that bring their visions to life effortlessly.
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