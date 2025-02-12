Ціна Wrapped Neon (WNEON)
Поточна ціна Wrapped Neon (WNEON) сьогодні становить 0.185229 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WNEON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Neon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.62K USD
- зміна ціни Wrapped Neon протягом дня — -11.94%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Neon до USD становила $ -0.025115688631316295.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Neon до USD становила $ -0.0724566391.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Neon до USD становила $ -0.1147497544.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Neon до USD становила $ -0.19572007957700214.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.025115688631316295
|-11.94%
|30 днів
|$ -0.0724566391
|-39.11%
|60 днів
|$ -0.1147497544
|-61.95%
|90 днів
|$ -0.19572007957700214
|-51.37%
Останній аналіз цін Wrapped Neon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.08%
-11.94%
-31.22%
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