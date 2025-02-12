Сьогоднішня ціна Wrapped Neon (WNEON)

Поточна ціна Wrapped Neon (WNEON) сьогодні становить 0.185229 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WNEON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped Neon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.62K USD

- зміна ціни Wrapped Neon протягом дня — -11.94%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін WNEON до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WNEON.