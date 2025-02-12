Ціна Wrapped Near (WNEAR)
Поточна ціна Wrapped Near (WNEAR) сьогодні становить 3.19 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WNEAR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Near:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.63M USD
- зміна ціни Wrapped Near протягом дня — -4.75%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Near до USD становила $ -0.159547922564994.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Near до USD становила $ -1.0215228540.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Near до USD становила $ -1.7175550150.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Near до USD становила $ -2.0968809980476925.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.159547922564994
|-4.75%
|30 днів
|$ -1.0215228540
|-32.02%
|60 днів
|$ -1.7175550150
|-53.84%
|90 днів
|$ -2.0968809980476925
|-39.66%
Останній аналіз цін Wrapped Near: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.04%
-4.75%
-5.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Wrapped Near is a 1:1 equivalent of Near represented on the Near Blockchain.
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