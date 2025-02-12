Сьогоднішня ціна Wrapped Near (WNEAR)

Поточна ціна Wrapped Near (WNEAR) сьогодні становить 3.19 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WNEAR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped Near:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.63M USD

- зміна ціни Wrapped Near протягом дня — -4.75%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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