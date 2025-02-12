Ціна Wrapped Moonbeam (WGLMR)
Поточна ціна Wrapped Moonbeam (WGLMR) сьогодні становить 0.132456 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WGLMR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Moonbeam:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 376.59K USD
- зміна ціни Wrapped Moonbeam протягом дня — -4.85%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Moonbeam до USD становила $ -0.0067660962218209.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Moonbeam до USD становила $ -0.0484433448.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Moonbeam до USD становила $ -0.0775769492.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Moonbeam до USD становила $ -0.04832447583472734.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0067660962218209
|-4.85%
|30 днів
|$ -0.0484433448
|-36.57%
|60 днів
|$ -0.0775769492
|-58.56%
|90 днів
|$ -0.04832447583472734
|-26.73%
Останній аналіз цін Wrapped Moonbeam: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.87%
-4.85%
+2.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WGLMR is the wrapped version of Moonbeam (GLMR) Moonbeam is much more than just an EVM implementation: it’s a highly specialized Layer 1 chain that mirrors Ethereum’s Web3 RPC, accounts, keys, subscriptions, logs, and more. The Moonbeam platform extends the base Ethereum feature set with additional features such as on-chain governance, staking, and cross-chain integrations. Moonbeam combines the best of both worlds: the familiar and easy-to-use tooling of Ethereum and the scalable, interoperable architecture of Polkadot. Dive into the tools, integrations, and comprehensive tutorials to start using and building on Moonbeam.
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