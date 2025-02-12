Сьогоднішня ціна Wrapped Moonbeam (WGLMR)

Поточна ціна Wrapped Moonbeam (WGLMR) сьогодні становить 0.132456 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WGLMR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped Moonbeam:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 376.59K USD

- зміна ціни Wrapped Moonbeam протягом дня — -4.85%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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