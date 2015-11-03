Токеноміка Wrapped MistCoin (WMC) Дізнайтеся ключову інформацію про Wrapped MistCoin (WMC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Wrapped MistCoin (WMC) MistCoin is the prototype or manuscript for ERC-20. Its launch on November 3rd, 2015, coincided with the introduction of a custom token system for the Ethereum Mist Wallet. Ethereum pioneers Fabian Vogelsteller and Alex Van de Sande both lead the project. Following the release of MistCoin, hundreds of token contracts with the same exact code were deployed. Leading to the creation of the ERC-20 standard, designed and proposed by Fabian. In essence, MistCoin is the origin of every ERC-20 token. Wrapped MistCoin (WMC) was created to enable the seamless trading and use of MistCoin(MC) in a manner consistent with standard cryptocurrency protocols. This approach aligns with the conventional method applied when dealing with historical assets on Ethereum. Notably, other well-established digital assets, such as CryptoPunks, CryptoKitties, Etheria Tiles, among others, have undergone a very similar wrapping process to facilitate modern day use. WMC/MC can be freely Unwrapped and Wrapped, 1:1, by anyone at anytime. Офіційний вебсайт: https://www.mistcoineth.com/ Купити WMC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Wrapped MistCoin (WMC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Wrapped MistCoin (WMC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,70M $ 2,70M $ 2,70M Загальна пропозиція: $ 597,18K $ 597,18K $ 597,18K Циркуляційна пропозиція: $ 457,18K $ 457,18K $ 457,18K FDV (повністю розведена вартість): $ 3,53M $ 3,53M $ 3,53M Історичний максимум: $ 88,76 $ 88,76 $ 88,76 Історичний мінімум: $ 0,124173 $ 0,124173 $ 0,124173 Поточна ціна: $ 5,9 $ 5,9 $ 5,9 Дізнайтеся більше про ціну Wrapped MistCoin (WMC)

Токеноміка Wrapped MistCoin (WMC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Wrapped MistCoin (WMC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WMC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WMC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WMC, досліджуйте ціну токена WMC в реальному часі!

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