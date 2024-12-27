Ціна Wrapped MistCoin (WMC)
Поточна ціна Wrapped MistCoin (WMC) сьогодні становить 24.71 USD з ринковою капіталізацією $ 10.10M USD. Ціна WMC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped MistCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.95K USD
- зміна ціни Wrapped MistCoin протягом дня — -2.12%
- циркуляційна пропозиція – 407.22K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped MistCoin до USD становила $ -0.53658898901516.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped MistCoin до USD становила $ +31.4240652950.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped MistCoin до USD становила $ +136.8311036190.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped MistCoin до USD становила $ +20.338795241065503.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.53658898901516
|-2.12%
|30 днів
|$ +31.4240652950
|+127.17%
|60 днів
|$ +136.8311036190
|+553.75%
|90 днів
|$ +20.338795241065503
|+465.29%
Останній аналіз цін Wrapped MistCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.68%
-2.12%
+3.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MistCoin is the prototype or manuscript for ERC-20. Its launch on November 3rd, 2015, coincided with the introduction of a custom token system for the Ethereum Mist Wallet. Ethereum pioneers Fabian Vogelsteller and Alex Van de Sande both lead the project. Following the release of MistCoin, hundreds of token contracts with the same exact code were deployed. Leading to the creation of the ERC-20 standard, designed and proposed by Fabian. In essence, MistCoin is the origin of every ERC-20 token. Wrapped MistCoin (WMC) was created to enable the seamless trading and use of MistCoin(MC) in a manner consistent with standard cryptocurrency protocols. This approach aligns with the conventional method applied when dealing with historical assets on Ethereum. Notably, other well-established digital assets, such as CryptoPunks, CryptoKitties, Etheria Tiles, among others, have undergone a very similar wrapping process to facilitate modern day use. WMC/MC can be freely Unwrapped and Wrapped, 1:1, by anyone at anytime.
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