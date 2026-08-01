Яка зараз ціна Wrapped MinoTari?

Wrapped MinoTari торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні -10.20% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як WXTM порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -10.20% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо WXTM перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Wrapped MinoTari виглядає у порівнянні з токенами категорії Smart Contract Platform,Wrapped-Tokens,Layer 1 (L1),Ethereum Ecosystem,Proof of Work (PoW)?

У сегменті Smart Contract Platform,Wrapped-Tokens,Layer 1 (L1),Ethereum Ecosystem,Proof of Work (PoW) WXTM демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Wrapped MinoTari?

Ринкова капіталізація ₴16730598.57166537408000 розташовує WXTM на #-- місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують WXTM?

Wrapped MinoTari згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку WXTM?

З 1016743962.023362 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.