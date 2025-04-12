Ціна Wrapped Minima (WMINIMA)
Поточна ціна Wrapped Minima (WMINIMA) сьогодні становить 0.02332572 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WMINIMA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Minima:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Wrapped Minima протягом дня — +6.18%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Minima до USD становила $ +0.00135743.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Minima до USD становила $ +0.0265397989.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Minima до USD становила $ -0.0046727131.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Minima до USD становила $ -0.0208983336325082.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00135743
|+6.18%
|30 днів
|$ +0.0265397989
|+113.78%
|60 днів
|$ -0.0046727131
|-20.03%
|90 днів
|$ -0.0208983336325082
|-47.25%
Останній аналіз цін Wrapped Minima: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
+6.18%
+26.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Minima was founded in London in 2018. It has created an ultra-lean blockchain protocol that runs in full on a mobile or IoT device, allowing every user to run a constructing and validating node. By adopting this approach, Minima has enabled a completely decentralized network to be built, one that is scalable and inclusive, while remaining secure and resilient. Minima’s Public Presale will be for Wrapped Minima ($WMINIMA). 100% of Native Minima (1,000,000,000 $MINIMA coins) will be minted at the Token Generation Event, and 12.5% of these coins will be wrapped on the Ethereum blockchain as ERC-20 tokens (125,000,000 $WMINIMA coins), in order for Wrapped Minima to be tradable on exchanges shortly after the event.
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