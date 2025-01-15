Сьогоднішня ціна Wrapped Metis (WMETIS)

Поточна ціна Wrapped Metis (WMETIS) сьогодні становить 34.97 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WMETIS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped Metis:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 771.35K USD

- зміна ціни Wrapped Metis протягом дня — +6.61%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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