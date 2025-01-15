Ціна Wrapped Metis (WMETIS)
Поточна ціна Wrapped Metis (WMETIS) сьогодні становить 34.97 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WMETIS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Metis:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 771.35K USD
- зміна ціни Wrapped Metis протягом дня — +6.61%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Metis до USD становила $ +2.17.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Metis до USD становила $ -12.1647236490.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Metis до USD становила $ -5.6967948440.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Metis до USD становила $ -8.431588724288715.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +2.17
|+6.61%
|30 днів
|$ -12.1647236490
|-34.78%
|60 днів
|$ -5.6967948440
|-16.29%
|90 днів
|$ -8.431588724288715
|-19.42%
Останній аналіз цін Wrapped Metis: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.60%
+6.61%
-27.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Wrapped Metis
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