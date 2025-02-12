Ціна Wrapped Massa (WMAS)
Поточна ціна Wrapped Massa (WMAS) сьогодні становить 0.03787224 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WMAS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Massa:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 87.65K USD
- зміна ціни Wrapped Massa протягом дня — +4.71%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Massa до USD становила $ +0.00170426.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Massa до USD становила $ -0.0178676380.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Massa до USD становила $ -0.0171344958.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Massa до USD становила $ +0.004367631596812435.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00170426
|+4.71%
|30 днів
|$ -0.0178676380
|-47.17%
|60 днів
|$ -0.0171344958
|-45.24%
|90 днів
|$ +0.004367631596812435
|+13.04%
Останній аналіз цін Wrapped Massa: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.10%
+4.71%
+1.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
This the wrapped version of the Massa token
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