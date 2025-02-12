Сьогоднішня ціна Wrapped Massa (WMAS)

Поточна ціна Wrapped Massa (WMAS) сьогодні становить 0.03787224 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WMAS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped Massa:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 87.65K USD

- зміна ціни Wrapped Massa протягом дня — +4.71%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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