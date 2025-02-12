Ціна Wrapped MAPO (WMAPO)
Поточна ціна Wrapped MAPO (WMAPO) сьогодні становить 0.00729571 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WMAPO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped MAPO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 268.37 USD
- зміна ціни Wrapped MAPO протягом дня — -2.74%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін WMAPO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WMAPO.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped MAPO до USD становила $ -0.000205781662864474.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped MAPO до USD становила $ -0.0015356645.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped MAPO до USD становила $ -0.0025263300.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped MAPO до USD становила $ -0.00060518769733496.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000205781662864474
|-2.74%
|30 днів
|$ -0.0015356645
|-21.04%
|60 днів
|$ -0.0025263300
|-34.62%
|90 днів
|$ -0.00060518769733496
|-7.65%
Останній аналіз цін Wrapped MAPO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
-2.74%
-3.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 WMAPO до AUD
A$0.0115272218
|1 WMAPO до GBP
￡0.005836568
|1 WMAPO до EUR
€0.0070038816
|1 WMAPO до USD
$0.00729571
|1 WMAPO до MYR
RM0.0325388666
|1 WMAPO до TRY
₺0.2632292168
|1 WMAPO до JPY
¥1.1208399273
|1 WMAPO до RUB
₽0.7039630579
|1 WMAPO до INR
₹0.633267628
|1 WMAPO до IDR
Rp119.6017841424
|1 WMAPO до PHP
₱0.4243914507
|1 WMAPO до EGP
￡E.0.3681415266
|1 WMAPO до BRL
R$0.0420232896
|1 WMAPO до CAD
C$0.0103599082
|1 WMAPO до BDT
৳0.8831456955
|1 WMAPO до NGN
₦10.954508565
|1 WMAPO до UAH
₴0.3041581499
|1 WMAPO до VES
Bs0.4377426
|1 WMAPO до PKR
Rs2.0355760471
|1 WMAPO до KZT
₸3.6790806388
|1 WMAPO до THB
฿0.2491484965
|1 WMAPO до TWD
NT$0.2395911164
|1 WMAPO до CHF
Fr0.0066390961
|1 WMAPO до HKD
HK$0.0567606238
|1 WMAPO до MAD
.د.م0.0730300571