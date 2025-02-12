Сьогоднішня ціна Wrapped MAPO (WMAPO)

Поточна ціна Wrapped MAPO (WMAPO) сьогодні становить 0.00729571 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WMAPO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped MAPO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 268.37 USD

- зміна ціни Wrapped MAPO протягом дня — -2.74%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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