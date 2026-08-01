Сьогоднішня ціна Wrapped MANTRA

Поточна ціна Wrapped MANTRA (WMANTRA) сьогодні становить $ 0,00531514, зі зміною 3,28% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WMANTRA до USD становить $ 0,00531514 за WMANTRA.

Wrapped MANTRA наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 47 803, з циркуляційною пропозицією у 8,99M WMANTRA. Протягом останніх 24 годин WMANTRA торгувався між $ 0,00531136 (мінімум) та $ 0,00550433 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,071876, тоді як історичний мінімум — $ 0,00508623.

У короткостроковій динаміці WMANTRA змінився на -0,00% за останню годину та на -0,57% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,90K.

Ринкова інформація щодо Wrapped MANTRA (WMANTRA)

Ринкова капіталізація $ 47,80K$ 47,80K $ 47,80K Обсяг (за 24 год) $ 2,90K$ 2,90K $ 2,90K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 47,80K$ 47,80K $ 47,80K Циркуляційне постачання 8,99M 8,99M 8,99M Загальна пропозиція 8 993 766,427894 8 993 766,427894 8 993 766,427894

Поточна ринкова капіталізація Wrapped MANTRA — $ 47,80K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,90K. Циркуляційна пропозиція WMANTRA — 8,99M, зі загальною пропозицією 8993766.427894. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 47,80K.