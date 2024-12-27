Сьогоднішня ціна Wrapped Mantle (WMNT)

Поточна ціна Wrapped Mantle (WMNT) сьогодні становить 1.18 USD з ринковою капіталізацією $ 16.16M USD. Ціна WMNT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped Mantle:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.18M USD

- зміна ціни Wrapped Mantle протягом дня — +0.17%

- циркуляційна пропозиція – 13.66M USD

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