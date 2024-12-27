Ціна Wrapped Mantle (WMNT)
Поточна ціна Wrapped Mantle (WMNT) сьогодні становить 1.18 USD з ринковою капіталізацією $ 16.16M USD. Ціна WMNT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Mantle:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.18M USD
- зміна ціни Wrapped Mantle протягом дня — +0.17%
- циркуляційна пропозиція – 13.66M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Mantle до USD становила $ +0.00197666.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Mantle до USD становила $ +0.4435545660.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Mantle до USD становила $ +1.2328309600.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Mantle до USD становила $ +0.5364124669829223.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00197666
|+0.17%
|30 днів
|$ +0.4435545660
|+37.59%
|60 днів
|$ +1.2328309600
|+104.48%
|90 днів
|$ +0.5364124669829223
|+83.35%
Останній аналіз цін Wrapped Mantle: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.25%
+0.17%
+0.22%
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