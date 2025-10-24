Інформація щодо ціни Wrapped M (WM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 2,17 $ 2,17 $ 2,17 Мін. за 24 год $ 2,31 $ 2,31 $ 2,31 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 2,17$ 2,17 $ 2,17 Макс. за 24 год $ 2,31$ 2,31 $ 2,31 Рекордний максимум $ 2,96$ 2,96 $ 2,96 Найнижча ціна $ 0,363505$ 0,363505 $ 0,363505 Зміна ціни (за 1 год) +0,14% Зміна ціни (1 дн.) +3,82% Зміна ціни (за 7 дн.) +15,99% Зміна ціни (за 7 дн.) +15,99%

Актуальна ціна Wrapped M (WM) становить $2,25. За останні 24 години WM торгувався між мінімумом у $ 2,17 і максимумом у $ 2,31, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WM становить $ 2,96, тоді як його історичний мінімум — $ 0,363505.

Що стосується короткострокових результатів, то WM змінився на +0,14% за останню годину, +3,82% за 24 години та на +15,99% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped M (WM)

Ринкова капіталізація $ 2,12M$ 2,12M $ 2,12M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,11M$ 2,11M $ 2,11M Циркуляційне постачання 941,16K 941,16K 941,16K Загальна пропозиція 939 178,3222354644 939 178,3222354644 939 178,3222354644

Поточна ринкова капіталізація Wrapped M — $ 2,12M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WM — 941,16K, зі загальною пропозицією 939178.3222354644. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,11M.