Ціна Wrapped LRS (WLRS)
Поточна ціна Wrapped LRS (WLRS) сьогодні становить 0.01105622 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WLRS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped LRS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 339.71 USD
- зміна ціни Wrapped LRS протягом дня — -8.93%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped LRS до USD становила $ -0.00108478091992565.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped LRS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped LRS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped LRS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00108478091992565
|-8.93%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wrapped LRS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.99%
-8.93%
-28.30%
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