Сьогоднішня ціна Wrapped LIBERTAS OMNIBUS (LIBERTAS)

Поточна ціна Wrapped LIBERTAS OMNIBUS (LIBERTAS) сьогодні становить 3.48 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LIBERTAS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped LIBERTAS OMNIBUS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 175.94 USD

- зміна ціни Wrapped LIBERTAS OMNIBUS протягом дня — -4.01%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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