Ціна Wrapped LIBERTAS OMNIBUS (LIBERTAS)
Поточна ціна Wrapped LIBERTAS OMNIBUS (LIBERTAS) сьогодні становить 3.48 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LIBERTAS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped LIBERTAS OMNIBUS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 175.94 USD
- зміна ціни Wrapped LIBERTAS OMNIBUS протягом дня — -4.01%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped LIBERTAS OMNIBUS до USD становила $ -0.145876371983736.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped LIBERTAS OMNIBUS до USD становила $ -1.4991996600.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped LIBERTAS OMNIBUS до USD становила $ -1.6410893520.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped LIBERTAS OMNIBUS до USD становила $ -2.203754185783013.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.145876371983736
|-4.01%
|30 днів
|$ -1.4991996600
|-43.08%
|60 днів
|$ -1.6410893520
|-47.15%
|90 днів
|$ -2.203754185783013
|-38.77%
Останній аналіз цін Wrapped LIBERTAS OMNIBUS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.22%
-4.01%
-8.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LIBERTAS OMNIBUS is an experimental NFT project by zkSync to explore new NFT standards, network superpowers, new protocol features, prototype collections with surprise creators, and just vibe out. LIBERTAS token is the LIBERTAS OMNIBUS NFT wrapped with the SyncSwap 404 Wrapper.
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