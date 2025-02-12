Сьогоднішня ціна Wrapped KLAY (WKLAY)

Поточна ціна Wrapped KLAY (WKLAY) сьогодні становить 0.130332 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WKLAY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped KLAY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.44M USD

- зміна ціни Wrapped KLAY протягом дня — -5.47%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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