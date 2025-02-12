Ціна Wrapped KLAY (WKLAY)
Поточна ціна Wrapped KLAY (WKLAY) сьогодні становить 0.130332 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WKLAY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped KLAY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.44M USD
- зміна ціни Wrapped KLAY протягом дня — -5.47%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін WKLAY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WKLAY.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped KLAY до USD становила $ -0.0075482658527778.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped KLAY до USD становила $ -0.0459060192.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped KLAY до USD становила $ -0.0699305338.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped KLAY до USD становила $ +0.00929399551461993.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0075482658527778
|-5.47%
|30 днів
|$ -0.0459060192
|-35.22%
|60 днів
|$ -0.0699305338
|-53.65%
|90 днів
|$ +0.00929399551461993
|+7.68%
Останній аналіз цін Wrapped KLAY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.34%
-5.47%
-6.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 WKLAY до AUD
A$0.20592456
|1 WKLAY до GBP
￡0.1042656
|1 WKLAY до EUR
€0.12511872
|1 WKLAY до USD
$0.130332
|1 WKLAY до MYR
RM0.58128072
|1 WKLAY до TRY
₺4.70237856
|1 WKLAY до JPY
¥20.02290516
|1 WKLAY до RUB
₽12.57573468
|1 WKLAY до INR
₹11.3128176
|1 WKLAY до IDR
Rp2,136.58982208
|1 WKLAY до PHP
₱7.58141244
|1 WKLAY до EGP
￡E.6.57655272
|1 WKLAY до BRL
R$0.75071232
|1 WKLAY до CAD
C$0.18507144
|1 WKLAY до BDT
৳15.7766886
|1 WKLAY до NGN
₦195.693498
|1 WKLAY до UAH
₴5.43354108
|1 WKLAY до VES
Bs7.81992
|1 WKLAY до PKR
Rs36.36393132
|1 WKLAY до KZT
₸65.72382096
|1 WKLAY до THB
฿4.4508378
|1 WKLAY до TWD
NT$4.28010288
|1 WKLAY до CHF
Fr0.11860212
|1 WKLAY до HKD
HK$1.01398296
|1 WKLAY до MAD
.د.م1.30462332