Ціна Wrapped KCS (WKCS)
Поточна ціна Wrapped KCS (WKCS) сьогодні становить 12.11 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WKCS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped KCS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.06K USD
- зміна ціни Wrapped KCS протягом дня — -2.42%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped KCS до USD становила $ -0.30162582604199.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped KCS до USD становила $ +0.9674557900.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped KCS до USD становила $ -1.3015452590.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped KCS до USD становила $ +1.09446566665032.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.30162582604199
|-2.42%
|30 днів
|$ +0.9674557900
|+7.99%
|60 днів
|$ -1.3015452590
|-10.74%
|90 днів
|$ +1.09446566665032
|+9.94%
Останній аналіз цін Wrapped KCS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-2.42%
-5.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Wrapped Kucoin Token is the KRC-20 wrapped version of the Kucoin Token (KCS) used in Kucoin Community Chain (KCC).
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