Сьогоднішня ціна Wrapped KCS (WKCS)

Поточна ціна Wrapped KCS (WKCS) сьогодні становить 12.11 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WKCS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped KCS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.06K USD

- зміна ціни Wrapped KCS протягом дня — -2.42%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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