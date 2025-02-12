Логотип Wrapped Kava

Ціна Wrapped Kava (WKAVA)

USD

Графік ціни Wrapped Kava (WKAVA) в реальному часі

$0.488661
$0.488661$0.488661
+2.30%(1D)

Сьогоднішня ціна Wrapped Kava (WKAVA)

Поточна ціна Wrapped Kava (WKAVA) сьогодні становить 0.488099 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WKAVA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Kava:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 629.46K USD
- зміна ціни Wrapped Kava протягом дня — +2.25%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін WKAVA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WKAVA.

Цінові показники Wrapped Kava (WKAVA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Kava до USD становила $ +0.01074324.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Kava до USD становила $ +0.0260347125.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Kava до USD становила $ -0.0811372336.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Kava до USD становила $ +0.08593799853491923.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.01074324+2.25%
30 днів$ +0.0260347125+5.33%
60 днів$ -0.0811372336-16.62%
90 днів$ +0.08593799853491923+21.37%

Аналіз цін Wrapped Kava (WKAVA)

Останній аналіз цін Wrapped Kava: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.463332
$ 0.463332$ 0.463332

$ 0.488224
$ 0.488224$ 0.488224

$ 10.42
$ 10.42$ 10.42

+3.31%

+2.25%

+0.14%

Ринкова інформація Wrapped Kava (WKAVA)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 629.46K
$ 629.46K$ 629.46K

0.00
0.00 0.00

Що таке Wrapped Kava ( WKAVA)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Wrapped Kava (WKAVA)

Офіційний вебсайт

Користувачі також запитують: інші запитання про Wrapped Kava (WKAVA)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

WKAVA до місцевих валют

1 WKAVA до AUD
A$0.77119642
1 WKAVA до GBP
0.3904792
1 WKAVA до EUR
0.46857504
1 WKAVA до USD
$0.488099
1 WKAVA до MYR
RM2.17692154
1 WKAVA до TRY
17.61061192
1 WKAVA до JPY
¥74.98664937
1 WKAVA до RUB
47.09667251
1 WKAVA до INR
42.3669932
1 WKAVA до IDR
Rp8,001.62167056
1 WKAVA до PHP
28.39271883
1 WKAVA до EGP
￡E.24.62947554
1 WKAVA до BRL
R$2.81145024
1 WKAVA до CAD
C$0.69310058
1 WKAVA до BDT
59.08438395
1 WKAVA до NGN
732.8806485
1 WKAVA до UAH
20.34884731
1 WKAVA до VES
Bs29.28594
1 WKAVA до PKR
Rs136.18450199
1 WKAVA до KZT
246.13856372
1 WKAVA до THB
฿16.66858085
1 WKAVA до TWD
NT$16.02917116
1 WKAVA до CHF
Fr0.44417009
1 WKAVA до HKD
HK$3.79741022
1 WKAVA до MAD
.د.م4.88587099