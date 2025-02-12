Ціна Wrapped Kava (WKAVA)
Поточна ціна Wrapped Kava (WKAVA) сьогодні становить 0.488099 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WKAVA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Kava:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 629.46K USD
- зміна ціни Wrapped Kava протягом дня — +2.25%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Kava до USD становила $ +0.01074324.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Kava до USD становила $ +0.0260347125.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Kava до USD становила $ -0.0811372336.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Kava до USD становила $ +0.08593799853491923.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01074324
|+2.25%
|30 днів
|$ +0.0260347125
|+5.33%
|60 днів
|$ -0.0811372336
|-16.62%
|90 днів
|$ +0.08593799853491923
|+21.37%
Останній аналіз цін Wrapped Kava: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.31%
+2.25%
+0.14%
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