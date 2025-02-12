Сьогоднішня ціна Wrapped Kava (WKAVA)

Поточна ціна Wrapped Kava (WKAVA) сьогодні становить 0.488099 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WKAVA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped Kava:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 629.46K USD

- зміна ціни Wrapped Kava протягом дня — +2.25%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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