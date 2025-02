Що таке Wrapped Jones AURA ( WJAURA)

wjAURA is a Liquid Staked Derivative for vlAURA (vote-locked Aura). The "w" stands for "wrapped", because the token is liquid and can have further liquidity and composability. The token let you auto compound aura rewards automatically while also not being locked for 16 weeks. It has been created by JonesDAO

Ресурс Wrapped Jones AURA (WJAURA) Whitepaper Офіційний вебсайт