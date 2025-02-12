Ціна Wrapped Jones AURA (WJAURA)
Поточна ціна Wrapped Jones AURA (WJAURA) сьогодні становить 0.751642 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WJAURA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Jones AURA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 133.57 USD
- зміна ціни Wrapped Jones AURA протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Jones AURA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Jones AURA до USD становила $ +0.0047099391.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Jones AURA до USD становила $ -0.1534781558.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Jones AURA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0047099391
|+0.63%
|60 днів
|$ -0.1534781558
|-20.41%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wrapped Jones AURA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+1.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
wjAURA is a Liquid Staked Derivative for vlAURA (vote-locked Aura). The "w" stands for "wrapped", because the token is liquid and can have further liquidity and composability. The token let you auto compound aura rewards automatically while also not being locked for 16 weeks. It has been created by JonesDAO
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