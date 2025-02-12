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Ціна Wrapped Jones AURA (WJAURA)

USD

Графік ціни Wrapped Jones AURA (WJAURA) в реальному часі

$0.751642
$0.751642$0.751642
0.00%(1D)

Сьогоднішня ціна Wrapped Jones AURA (WJAURA)

Поточна ціна Wrapped Jones AURA (WJAURA) сьогодні становить 0.751642 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WJAURA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Jones AURA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 133.57 USD
- зміна ціни Wrapped Jones AURA протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Wrapped Jones AURA (WJAURA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Jones AURA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Jones AURA до USD становила $ +0.0047099391.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Jones AURA до USD становила $ -0.1534781558.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Jones AURA до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ +0.0047099391+0.63%
60 днів$ -0.1534781558-20.41%
90 днів$ 0--

Аналіз цін Wrapped Jones AURA (WJAURA)

Останній аналіз цін Wrapped Jones AURA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.89
$ 1.89$ 1.89

--

--

+1.56%

Ринкова інформація Wrapped Jones AURA (WJAURA)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 133.57
$ 133.57$ 133.57

0.00
0.00 0.00

Що таке Wrapped Jones AURA ( WJAURA)

wjAURA is a Liquid Staked Derivative for vlAURA (vote-locked Aura). The "w" stands for "wrapped", because the token is liquid and can have further liquidity and composability. The token let you auto compound aura rewards automatically while also not being locked for 16 weeks. It has been created by JonesDAO

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Ресурс Wrapped Jones AURA (WJAURA)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

WJAURA до місцевих валют

1 WJAURA до AUD
A$1.18759436
1 WJAURA до GBP
0.6013136
1 WJAURA до EUR
0.72157632
1 WJAURA до USD
$0.751642
1 WJAURA до MYR
RM3.35232332
1 WJAURA до TRY
27.11924336
1 WJAURA до JPY
¥115.47476046
1 WJAURA до RUB
72.52593658
1 WJAURA до INR
65.2425256
1 WJAURA до IDR
Rp12,321.99802848
1 WJAURA до PHP
43.72301514
1 WJAURA до EGP
￡E.37.92785532
1 WJAURA до BRL
R$4.32945792
1 WJAURA до CAD
C$1.06733164
1 WJAURA до BDT
90.9862641
1 WJAURA до NGN
1,128.590463
1 WJAURA до UAH
31.33595498
1 WJAURA до VES
Bs45.09852
1 WJAURA до PKR
Rs209.71563442
1 WJAURA до KZT
379.03802776
1 WJAURA до THB
฿25.6685743
1 WJAURA до TWD
NT$24.68392328
1 WJAURA до CHF
Fr0.68399422
1 WJAURA до HKD
HK$5.84777476
1 WJAURA до MAD
.د.م7.52393642