Яка зараз ціна Wrapped iTRY?

Wrapped iTRY (WITRY) торгують за ₴1.0444958126751176976000, що відображає зміну ціни на рівні -0.01% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає Wrapped iTRY у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Stablecoins,Wrapped-Tokens,TRY Stablecoin,Yield-Bearing Stablecoin,MegaETH Ecosystem, WITRY часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують WITRY сьогодні?

За останні 24 години WITRY зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів Wrapped iTRY?

Сьогодні в обігу знаходиться 368380156.8848967 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг WITRY?

Наразі Wrapped iTRY займає ринковий рейтинг №1233 з ринковою капіталізацією ₴384771466.52814414160000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати Wrapped iTRY за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні -0.01% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як Wrapped iTRY порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Stablecoins,Wrapped-Tokens,TRY Stablecoin,Yield-Bearing Stablecoin,MegaETH Ecosystem WITRY демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.