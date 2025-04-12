Сьогоднішня ціна Wrapped IP (WIP)

Поточна ціна Wrapped IP (WIP) сьогодні становить 3.94 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WIP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped IP:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 207.36K USD

- зміна ціни Wrapped IP протягом дня — -4.67%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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