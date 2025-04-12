Ціна Wrapped IP (WIP)
Поточна ціна Wrapped IP (WIP) сьогодні становить 3.94 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WIP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped IP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 207.36K USD
- зміна ціни Wrapped IP протягом дня — -4.67%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped IP до USD становила $ -0.192844746345133.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped IP до USD становила $ -1.4178491880.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped IP до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped IP до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.192844746345133
|-4.67%
|30 днів
|$ -1.4178491880
|-35.98%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wrapped IP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.12%
-4.67%
-4.96%
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