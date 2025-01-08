Ціна Wrapped IoTex (WIOTX)
Поточна ціна Wrapped IoTex (WIOTX) сьогодні становить 0.03766015 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WIOTX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped IoTex:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 231.04K USD
- зміна ціни Wrapped IoTex протягом дня — -9.48%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped IoTex до USD становила $ -0.00394687154953383.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped IoTex до USD становила $ -0.0127998828.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped IoTex до USD становила $ -0.0034180163.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped IoTex до USD становила $ +0.00049317511951273.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00394687154953383
|-9.48%
|30 днів
|$ -0.0127998828
|-33.98%
|60 днів
|$ -0.0034180163
|-9.07%
|90 днів
|$ +0.00049317511951273
|+1.33%
Останній аналіз цін Wrapped IoTex: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.15%
-9.48%
-1.80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Wrapped IoTex on IoTex chain
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