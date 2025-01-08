Ціна Wrapped IOTA (WIOTA)
Поточна ціна Wrapped IOTA (WIOTA) сьогодні становить 0.332442 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WIOTA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped IOTA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.24M USD
- зміна ціни Wrapped IOTA протягом дня — -11.11%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped IOTA до USD становила $ -0.0415911201168669.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped IOTA до USD становила $ -0.0977689648.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped IOTA до USD становила $ +0.5868437059.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped IOTA до USD становила $ +0.21383379115290531.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0415911201168669
|-11.11%
|30 днів
|$ -0.0977689648
|-29.40%
|60 днів
|$ +0.5868437059
|+176.53%
|90 днів
|$ +0.21383379115290531
|+180.29%
Останній аналіз цін Wrapped IOTA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.63%
-11.11%
+16.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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