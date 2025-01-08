Сьогоднішня ціна Wrapped IMX (WIMX)

Поточна ціна Wrapped IMX (WIMX) сьогодні становить 1.28 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WIMX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped IMX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 295.16K USD

- зміна ціни Wrapped IMX протягом дня — -11.55%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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