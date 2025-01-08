Ціна Wrapped IMX (WIMX)
Поточна ціна Wrapped IMX (WIMX) сьогодні становить 1.28 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WIMX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped IMX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 295.16K USD
- зміна ціни Wrapped IMX протягом дня — -11.55%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped IMX до USD становила $ -0.166721456244777.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped IMX до USD становила $ -0.4584953600.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped IMX до USD становила $ +0.0555353600.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped IMX до USD становила $ -0.1383659754765088.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.166721456244777
|-11.55%
|30 днів
|$ -0.4584953600
|-35.81%
|60 днів
|$ +0.0555353600
|+4.34%
|90 днів
|$ -0.1383659754765088
|-9.75%
Останній аналіз цін Wrapped IMX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.30%
-11.55%
-1.77%
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