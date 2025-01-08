Ціна Wrapped ICP (WICP)
Поточна ціна Wrapped ICP (WICP) сьогодні становить 11.01 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WICP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped ICP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.69 USD
- зміна ціни Wrapped ICP протягом дня — -1.59%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped ICP до USD становила $ -0.17864187132839.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped ICP до USD становила $ -2.5776237660.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped ICP до USD становила $ +4.3876710690.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped ICP до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.17864187132839
|-1.59%
|30 днів
|$ -2.5776237660
|-23.41%
|60 днів
|$ +4.3876710690
|+39.85%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wrapped ICP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.59%
+7.09%
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