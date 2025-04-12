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Ціна Wrapped HYPE (WHYPE)

USD

Графік ціни Wrapped HYPE (WHYPE) в реальному часі

$15.39
$15.39$15.39
+2.40%(1D)

Сьогоднішня ціна Wrapped HYPE (WHYPE)

Поточна ціна Wrapped HYPE (WHYPE) сьогодні становить 15.44 USD з ринковою капіталізацією $ 129.02M USD. Ціна WHYPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped HYPE:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Wrapped HYPE протягом дня — +2.73%
- циркуляційна пропозиція – 8.36M USD

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Цінові показники Wrapped HYPE (WHYPE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped HYPE до USD становила $ +0.40951.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped HYPE до USD становила $ +3.2273969520.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped HYPE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped HYPE до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.40951+2.73%
30 днів$ +3.2273969520+20.90%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін Wrapped HYPE (WHYPE)

Останній аналіз цін Wrapped HYPE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 14.78
$ 14.78$ 14.78

$ 16.02
$ 16.02$ 16.02

$ 25.53
$ 25.53$ 25.53

-0.79%

+2.73%

+29.17%

Ринкова інформація Wrapped HYPE (WHYPE)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 129.02M
$ 129.02M$ 129.02M

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8.36M
8.36M 8.36M

Що таке Wrapped HYPE (WHYPE)

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Ресурс Wrapped HYPE (WHYPE)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

WHYPE до місцевих валют

1 WHYPE до VND
395,897.04
1 WHYPE до AUD
A$24.5496
1 WHYPE до GBP
11.7344
1 WHYPE до EUR
13.5872
1 WHYPE до USD
$15.44
1 WHYPE до MYR
RM68.2448
1 WHYPE до TRY
587.6464
1 WHYPE до JPY
¥2,216.1032
1 WHYPE до RUB
1,284.9168
1 WHYPE до INR
1,329.0752
1 WHYPE до IDR
Rp257,333.2304
1 WHYPE до KRW
21,931.748
1 WHYPE до PHP
882.8592
1 WHYPE до EGP
￡E.792.072
1 WHYPE до BRL
R$90.4784
1 WHYPE до CAD
C$21.3072
1 WHYPE до BDT
1,876.4232
1 WHYPE до NGN
24,664.4736
1 WHYPE до UAH
639.216
1 WHYPE до VES
Bs1,096.24
1 WHYPE до PKR
Rs4,329.6848
1 WHYPE до KZT
7,979.2376
1 WHYPE до THB
฿516.7768
1 WHYPE до TWD
NT$499.7928
1 WHYPE до AED
د.إ56.6648
1 WHYPE до CHF
Fr12.5064
1 WHYPE до HKD
HK$119.66
1 WHYPE до MAD
.د.م143.592
1 WHYPE до MXN
$313.8952