Ціна Wrapped HYPE (WHYPE)
Поточна ціна Wrapped HYPE (WHYPE) сьогодні становить 15.44 USD з ринковою капіталізацією $ 129.02M USD. Ціна WHYPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped HYPE:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Wrapped HYPE протягом дня — +2.73%
- циркуляційна пропозиція – 8.36M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped HYPE до USD становила $ +0.40951.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped HYPE до USD становила $ +3.2273969520.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped HYPE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped HYPE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.40951
|+2.73%
|30 днів
|$ +3.2273969520
|+20.90%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wrapped HYPE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.79%
+2.73%
+29.17%
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