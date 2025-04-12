Сьогоднішня ціна Wrapped HYPE (WHYPE)

Поточна ціна Wrapped HYPE (WHYPE) сьогодні становить 15.44 USD з ринковою капіталізацією $ 129.02M USD. Ціна WHYPE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped HYPE:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Wrapped HYPE протягом дня — +2.73%

- циркуляційна пропозиція – 8.36M USD

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