Токеноміка та аналіз ціни Wrapped HSK (WHSK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Wrapped HSK (WHSK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,14M $ 1,14M $ 1,14M Загальна пропозиція: $ 4,19M $ 4,19M $ 4,19M Циркуляційна пропозиція: $ 4,19M $ 4,19M $ 4,19M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,14M $ 1,14M $ 1,14M Історичний максимум: $ 0,608571 $ 0,608571 $ 0,608571 Історичний мінімум: $ 0,233158 $ 0,233158 $ 0,233158 Поточна ціна: $ 0,271931 $ 0,271931 $ 0,271931

Токеноміка Wrapped HSK (WHSK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Wrapped HSK (WHSK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WHSK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WHSK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WHSK, досліджуйте ціну токена WHSK в реальному часі!

Прогноз ціни WHSK Хочете знати, куди рухається WHSK? Наша сторінка прогнозу ціни WHSK поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

