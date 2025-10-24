Інформація щодо ціни Wrapped HSK (WHSK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,298905 $ 0,298905 $ 0,298905 Мін. за 24 год $ 0,321897 $ 0,321897 $ 0,321897 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,298905$ 0,298905 $ 0,298905 Макс. за 24 год $ 0,321897$ 0,321897 $ 0,321897 Рекордний максимум $ 0,608571$ 0,608571 $ 0,608571 Найнижча ціна $ 0,282035$ 0,282035 $ 0,282035 Зміна ціни (за 1 год) +0,01% Зміна ціни (1 дн.) -4,84% Зміна ціни (за 7 дн.) -15,25% Зміна ціни (за 7 дн.) -15,25%

Актуальна ціна Wrapped HSK (WHSK) становить $0,299499. За останні 24 години WHSK торгувався між мінімумом у $ 0,298905 і максимумом у $ 0,321897, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WHSK становить $ 0,608571, тоді як його історичний мінімум — $ 0,282035.

Що стосується короткострокових результатів, то WHSK змінився на +0,01% за останню годину, -4,84% за 24 години та на -15,25% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped HSK (WHSK)

Ринкова капіталізація $ 1,16M$ 1,16M $ 1,16M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,16M$ 1,16M $ 1,16M Циркуляційне постачання 3,87M 3,87M 3,87M Загальна пропозиція 3 868 204,089760056 3 868 204,089760056 3 868 204,089760056

Поточна ринкова капіталізація Wrapped HSK — $ 1,16M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WHSK — 3,87M, зі загальною пропозицією 3868204.089760056. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,16M.