Ціна Wrapped HLUSD (WHLUSD)
Поточна ціна Wrapped HLUSD (WHLUSD) сьогодні становить 0.999329 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WHLUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped HLUSD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.98 USD
- зміна ціни Wrapped HLUSD протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped HLUSD до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped HLUSD до USD становила $ +0.0018076862.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped HLUSD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped HLUSD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0018076862
|+0.18%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wrapped HLUSD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0.08%
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