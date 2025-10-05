Інформація щодо ціни Wrapped HLP (WHLP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1,019 $ 1,019 $ 1,019 Мін. за 24 год $ 1,028 $ 1,028 $ 1,028 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1,019$ 1,019 $ 1,019 Макс. за 24 год $ 1,028$ 1,028 $ 1,028 Рекордний максимум $ 1,048$ 1,048 $ 1,048 Найнижча ціна $ 0,915753$ 0,915753 $ 0,915753 Зміна ціни (за 1 год) +0,06% Зміна ціни (1 дн.) +0,44% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,07% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,07%

Актуальна ціна Wrapped HLP (WHLP) становить $1,024. За останні 24 години WHLP торгувався між мінімумом у $ 1,019 і максимумом у $ 1,028, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WHLP становить $ 1,048, тоді як його історичний мінімум — $ 0,915753.

Що стосується короткострокових результатів, то WHLP змінився на +0,06% за останню годину, +0,44% за 24 години та на +0,07% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped HLP (WHLP)

Ринкова капіталізація $ 7,09M$ 7,09M $ 7,09M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,09M$ 7,09M $ 7,09M Циркуляційне постачання 6,91M 6,91M 6,91M Загальна пропозиція 6 912 236,887182 6 912 236,887182 6 912 236,887182

Поточна ринкова капіталізація Wrapped HLP — $ 7,09M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WHLP — 6,91M, зі загальною пропозицією 6912236.887182. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,09M.