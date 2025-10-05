Актуальна ціна Wrapped HLP сьогодні становить 1,024 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни WHLP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни WHLP на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Wrapped HLP сьогодні становить 1,024 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни WHLP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни WHLP на MEXC вже зараз.

$1,024
+0,40%1D
Інформація щодо ціни Wrapped HLP (WHLP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1,019
$ 1,019$ 1,019
Мін. за 24 год
$ 1,028
$ 1,028$ 1,028
Макс. за 24 год

$ 1,019
$ 1,019$ 1,019

$ 1,028
$ 1,028$ 1,028

$ 1,048
$ 1,048$ 1,048

$ 0,915753
$ 0,915753$ 0,915753

+0,06%

+0,44%

+0,07%

+0,07%

Актуальна ціна Wrapped HLP (WHLP) становить $1,024. За останні 24 години WHLP торгувався між мінімумом у $ 1,019 і максимумом у $ 1,028, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WHLP становить $ 1,048, тоді як його історичний мінімум — $ 0,915753.

Що стосується короткострокових результатів, то WHLP змінився на +0,06% за останню годину, +0,44% за 24 години та на +0,07% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped HLP (WHLP)

$ 7,09M
$ 7,09M$ 7,09M

--
----

$ 7,09M
$ 7,09M$ 7,09M

6,91M
6,91M 6,91M

6 912 236,887182
6 912 236,887182 6 912 236,887182

Поточна ринкова капіталізація Wrapped HLP — $ 7,09M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WHLP — 6,91M, зі загальною пропозицією 6912236.887182. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,09M.

Історія ціни Wrapped HLP (WHLP) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped HLP до USD становила $ +0,00447405.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped HLP до USD становила $ +0,0083777536.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped HLP до USD становила $ +0,0119680000.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped HLP до USD становила $ +0,0272390311618508.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00447405+0,44%
30 днів$ +0,0083777536+0,82%
60 днів$ +0,0119680000+1,17%
90 днів$ +0,0272390311618508+2,73%

Що таке Wrapped HLP (WHLP)

Wrapped HyperLiquidity Provider (WHLP), developed by Looping Collective, is a USD-denominated token that automatically deposits into HLP. Initially valued at 1.00 USD per WHLP, its value appreciates over time as HLP rewards accrue. WHLP is a tokenized representation of HyperLiquidity Provider (HLP), that enables holders to earn HLP’s yield while retaining full liquidity and DeFi composability on HyperEVM.

Ресурс Wrapped HLP (WHLP)

Прогноз ціни Wrapped HLP (USD)

Скільки коштуватиме Wrapped HLP (WHLP) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Wrapped HLP (WHLP) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Wrapped HLP.

WHLP до місцевих валют

Токеноміка Wrapped HLP (WHLP)

Розуміння токеноміки Wrapped HLP (WHLP) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена WHLP зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Wrapped HLP (WHLP)

Скільки сьогодні коштує Wrapped HLP (WHLP)?
Актуальна ціна WHLP у USD становить 1,024 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна WHLP до USD?
Поточна ціна WHLP до USD — $ 1,024. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Wrapped HLP?
Ринкова капіталізація WHLP — $ 7,09M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція WHLP?
Циркуляційна пропозиція WHLP — 6,91M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) WHLP?
WHLP досяг історичної максимальної ціни у 1,048 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) WHLP?
Історична мінімальна ціна WHLP становила 0,915753 USD.
Який обсяг торгівлі WHLP?
Актуальний обсяг торгівлі WHLP за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна WHLP цього року?
WHLP може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни WHLP для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-05 08:44:48 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.