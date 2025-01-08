Сьогоднішня ціна Wrapped HEC (WSHEC)

Поточна ціна Wrapped HEC (WSHEC) сьогодні становить 0.350709 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WSHEC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped HEC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 39.66 USD

- зміна ціни Wrapped HEC протягом дня — -10.02%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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