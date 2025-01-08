Ціна Wrapped HEC (WSHEC)
Поточна ціна Wrapped HEC (WSHEC) сьогодні становить 0.350709 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WSHEC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped HEC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 39.66 USD
- зміна ціни Wrapped HEC протягом дня — -10.02%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped HEC до USD становила $ -0.03908205479663789.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped HEC до USD становила $ -0.2379258253.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped HEC до USD становила $ -0.2113757161.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped HEC до USD становила $ -0.4947342027802053.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.03908205479663789
|-10.02%
|30 днів
|$ -0.2379258253
|-67.84%
|60 днів
|$ -0.2113757161
|-60.27%
|90 днів
|$ -0.4947342027802053
|-58.51%
Останній аналіз цін Wrapped HEC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.49%
-10.02%
-39.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The wsHEC token is, in short, wrapped staked HEC, a standard ERC20 token with accumulation of the rebase value of HEC, without rebasing.
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