Ціна Wrapped GUN (WGUN)
Поточна ціна Wrapped GUN (WGUN) сьогодні становить 0.051255 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WGUN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped GUN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 586.75K USD
- зміна ціни Wrapped GUN протягом дня — +19.11%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped GUN до USD становила $ +0.00822344.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped GUN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped GUN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped GUN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00822344
|+19.11%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wrapped GUN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.49%
+19.11%
--
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