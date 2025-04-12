Сьогоднішня ціна Wrapped GUN (WGUN)

Поточна ціна Wrapped GUN (WGUN) сьогодні становить 0.051255 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WGUN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped GUN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 586.75K USD

- зміна ціни Wrapped GUN протягом дня — +19.11%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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