Сьогоднішня ціна Wrapped Gonka

Поточна ціна Wrapped Gonka (WGNK) сьогодні становить $ 0.133755, зі зміною 3.40% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WGNK до USD становить $ 0.133755 за WGNK.

Wrapped Gonka наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 15,839,445, з циркуляційною пропозицією у 118.42M WGNK. Протягом останніх 24 годин WGNK торгувався між $ 0.132406 (мінімум) та $ 0.138436 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.282399, тоді як історичний мінімум — $ 0.109233.

У короткостроковій динаміці WGNK змінився на +0.30% за останню годину та на -15.32% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 12.65K.

Ринкова інформація щодо Wrapped Gonka (WGNK)

Ринкова капіталізація $ 15.84M$ 15.84M $ 15.84M Обсяг (за 24 год) $ 12.65K$ 12.65K $ 12.65K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 57.69M$ 57.69M $ 57.69M Циркуляційне постачання 118.42M 118.42M 118.42M Загальна пропозиція 431,302,211.5798719 431,302,211.5798719 431,302,211.5798719

Поточна ринкова капіталізація Wrapped Gonka — $ 15.84M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 12.65K. Циркуляційна пропозиція WGNK — 118.42M, зі загальною пропозицією 431302211.5798719. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 57.69M.