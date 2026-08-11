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Поточна ціна Wrapped Gonka сьогодні становить 0.133755 USD. Ринкова капіталізація WGNK становить 15,839,445 USD. Відстежуйте оновлення цін WGNK до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Wrapped Gonka сьогодні становить 0.133755 USD. Ринкова капіталізація WGNK становить 15,839,445 USD. Відстежуйте оновлення цін WGNK до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про WGNK

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Ціна Wrapped Gonka (WGNK)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 WGNK до USD:

$0.134494
$0.134494$0.134494
0.00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Wrapped Gonka (WGNK) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:46:26 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Wrapped Gonka

Поточна ціна Wrapped Gonka (WGNK) сьогодні становить $ 0.133755, зі зміною 3.40% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WGNK до USD становить $ 0.133755 за WGNK.

Wrapped Gonka наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 15,839,445, з циркуляційною пропозицією у 118.42M WGNK. Протягом останніх 24 годин WGNK торгувався між $ 0.132406 (мінімум) та $ 0.138436 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.282399, тоді як історичний мінімум — $ 0.109233.

У короткостроковій динаміці WGNK змінився на +0.30% за останню годину та на -15.32% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 12.65K.

Ринкова інформація щодо Wrapped Gonka (WGNK)

$ 15.84M
$ 15.84M$ 15.84M

$ 12.65K
$ 12.65K$ 12.65K

$ 57.69M
$ 57.69M$ 57.69M

118.42M
118.42M 118.42M

431,302,211.5798719
431,302,211.5798719 431,302,211.5798719

Поточна ринкова капіталізація Wrapped Gonka — $ 15.84M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 12.65K. Циркуляційна пропозиція WGNK — 118.42M, зі загальною пропозицією 431302211.5798719. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 57.69M.

Історія ціни Wrapped Gonka у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.132406
$ 0.132406$ 0.132406
Мін. за 24 год
$ 0.138436
$ 0.138436$ 0.138436
Макс. за 24 год

$ 0.132406
$ 0.132406$ 0.132406

$ 0.138436
$ 0.138436$ 0.138436

$ 0.282399
$ 0.282399$ 0.282399

$ 0.109233
$ 0.109233$ 0.109233

+0.30%

-3.40%

-15.32%

-15.32%

Історія ціни Wrapped Gonka (WGNK) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Gonka до USD становила $ -0.004714248766597318.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Gonka до USD становила $ -0.0291102108.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Gonka до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Gonka до USD становила $ -0.0000001266344259.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.004714248766597318-3.40%
30 днів$ -0.0291102108-21.76%
60 днів$ 0--
90 днів$ -0.0000001266344259-0.00%

Прогноз ціни Wrapped Gonka

Прогноз ціни Wrapped Gonka (WGNK) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна WGNK у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Wrapped Gonka (WGNK) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Wrapped Gonka потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Wrapped Gonka у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни WGNK на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Wrapped Gonka.

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Ресурс Wrapped Gonka (WGNK)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Ethereum EcosystemWrapped-Tokens

Про Wrapped Gonka

Яка зараз ціна Wrapped Gonka?

Поточна оцінка становить ₴5.89424595045269520000, що вказує на зміну ціни у розмірі -3.40% за останні 24 години.

Як настрій ринку впливає на WGNK?

Настрій формують макроекономічні умови, новини галузі та події в екосистемі --. Позитивний настрій часто корелюється зі зростанням обсягів і короткостроковим підвищенням цін.

Яка ринкова капіталізація та глобальний рейтинг Wrapped Gonka?

З ринковою капіталізацією ₴698004445.05751703280000 Wrapped Gonka займає #915 місце, що підкреслює його вплив та масштаби на ширшому ринку.

Яка недавня торгова активність?

WGNK зафіксував обсяг торговельних операцій за 24 години у розмірі ₴--, що демонструє рівень активної участі світових трейдерів.

Наскільки волатильним є WGNK сьогодні?

Волатильність токена оцінюється у --%, що допомагає трейдерам оцінити, чи перебуває ринок у стані стабільності, чи відбуваються швидкі коливання.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Він коливався між ₴5.83479891828821024000 та ₴6.10052583003902144000, що вказує на внутрішньоденну стійкість ціни.

Які довгострокові фактори впливають на Wrapped Gonka?

До таких факторів належать обігове надходження (118421037.71 токенів), тенденції прийняття у Wrapped-Tokens,Ethereum Ecosystem та загальна популярність мережі --.

Люди також запитують: Інші запитання про Wrapped Gonka

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:46:26 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Wrapped Gonka (WGNK)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Wrapped Gonka

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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