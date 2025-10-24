Інформація щодо ціни Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 109 365 $ 109 365 $ 109 365 Мін. за 24 год $ 110 503 $ 110 503 $ 110 503 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 109 365$ 109 365 $ 109 365 Макс. за 24 год $ 110 503$ 110 503 $ 110 503 Рекордний максимум $ 124 609$ 124 609 $ 124 609 Найнижча ціна $ 104 626$ 104 626 $ 104 626 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +1,04% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,06% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,06%

Актуальна ціна Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) становить $110 503. За останні 24 години WGBTC торгувався між мінімумом у $ 109 365 і максимумом у $ 110 503, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WGBTC становить $ 124 609, тоді як його історичний мінімум — $ 104 626.

Що стосується короткострокових результатів, то WGBTC змінився на -- за останню годину, +1,04% за 24 години та на +2,06% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC)

Ринкова капіталізація $ 388,94K$ 388,94K $ 388,94K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 388,94K$ 388,94K $ 388,94K Циркуляційне постачання 3,52 3,52 3,52 Загальна пропозиція 3,520023807966493 3,520023807966493 3,520023807966493

Поточна ринкова капіталізація Wrapped Goat Bitcoin — $ 388,94K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WGBTC — 3,52, зі загальною пропозицією 3.520023807966493. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 388,94K.