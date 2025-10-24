Актуальна ціна Wrapped Goat Bitcoin сьогодні становить 110 503 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни WGBTC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни WGBTC на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Wrapped Goat Bitcoin сьогодні становить 110 503 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни WGBTC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни WGBTC на MEXC вже зараз.

Докладніше про WGBTC

Інформація про ціну WGBTC

Токеноміка WGBTC

Прогноз ціни WGBTC

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Wrapped Goat Bitcoin

Ціна Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 WGBTC до USD:

$110 503
$110 503$110 503
+1,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:51:32 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 109 365
$ 109 365$ 109 365
Мін. за 24 год
$ 110 503
$ 110 503$ 110 503
Макс. за 24 год

$ 109 365
$ 109 365$ 109 365

$ 110 503
$ 110 503$ 110 503

$ 124 609
$ 124 609$ 124 609

$ 104 626
$ 104 626$ 104 626

--

+1,04%

+2,06%

+2,06%

Актуальна ціна Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) становить $110 503. За останні 24 години WGBTC торгувався між мінімумом у $ 109 365 і максимумом у $ 110 503, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WGBTC становить $ 124 609, тоді як його історичний мінімум — $ 104 626.

Що стосується короткострокових результатів, то WGBTC змінився на -- за останню годину, +1,04% за 24 години та на +2,06% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC)

$ 388,94K
$ 388,94K$ 388,94K

--
----

$ 388,94K
$ 388,94K$ 388,94K

3,52
3,52 3,52

3,520023807966493
3,520023807966493 3,520023807966493

Поточна ринкова капіталізація Wrapped Goat Bitcoin — $ 388,94K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WGBTC — 3,52, зі загальною пропозицією 3.520023807966493. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 388,94K.

Історія ціни Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Goat Bitcoin до USD становила $ +1 136,68.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Goat Bitcoin до USD становила $ -1 358,2476245000.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Goat Bitcoin до USD становила $ -2 192,3132182000.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Goat Bitcoin до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +1 136,68+1,04%
30 днів$ -1 358,2476245000-1,22%
60 днів$ -2 192,3132182000-1,98%
90 днів$ 0--

Що таке Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Wrapped Goat Bitcoin (USD)

Скільки коштуватиме Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Wrapped Goat Bitcoin.

Перегляньте прогноз ціни Wrapped Goat Bitcoin вже зараз!

WGBTC до місцевих валют

Токеноміка Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC)

Розуміння токеноміки Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена WGBTC зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC)

Скільки сьогодні коштує Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC)?
Актуальна ціна WGBTC у USD становить 110 503 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна WGBTC до USD?
Поточна ціна WGBTC до USD — $ 110 503. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Wrapped Goat Bitcoin?
Ринкова капіталізація WGBTC — $ 388,94K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція WGBTC?
Циркуляційна пропозиція WGBTC — 3,52 USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) WGBTC?
WGBTC досяг історичної максимальної ціни у 124 609 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) WGBTC?
Історична мінімальна ціна WGBTC становила 104 626 USD.
Який обсяг торгівлі WGBTC?
Актуальний обсяг торгівлі WGBTC за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна WGBTC цього року?
WGBTC може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни WGBTC для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:51:32 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 993,23
$110 993,23$110 993,23

+0,98%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 942,20
$3 942,20$3 942,20

+1,68%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16843
$0,16843$0,16843

+9,89%

Логотип Solana

Solana

SOL

$191,87
$191,87$191,87

+0,44%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$19,1428
$19,1428$19,1428

+24,15%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 942,20
$3 942,20$3 942,20

+1,68%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 993,23
$110 993,23$110 993,23

+0,98%

Логотип Solana

Solana

SOL

$191,87
$191,87$191,87

+0,44%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4357
$2,4357$2,4357

+1,11%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 124,93
$1 124,93$1 124,93

-0,44%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6425
$0,6425$0,6425

+542,50%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000788
$0,00000788$0,00000788

+342,69%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$53,62
$53,62$53,62

+117,61%

Логотип CYGNUS

CYGNUS

CGN

$0,02032
$0,02032$0,02032

+103,20%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5723
$0,5723$0,5723

+90,76%