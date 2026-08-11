Сьогоднішня ціна Wrapped Glue

Поточна ціна Wrapped Glue (WGLUE) сьогодні становить $ 0.00267194, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WGLUE до USD становить $ 0.00267194 за WGLUE.

Wrapped Glue наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 2,639,951, з циркуляційною пропозицією у 988.03M WGLUE. Протягом останніх 24 годин WGLUE торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.462231, тоді як історичний мінімум — $ 0.00205897.

У короткостроковій динаміці WGLUE змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1.00.

Ринкова інформація щодо Wrapped Glue (WGLUE)

Ринкова капіталізація $ 2.64M$ 2.64M $ 2.64M Обсяг (за 24 год) $ 1.00$ 1.00 $ 1.00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2.64M$ 2.64M $ 2.64M Циркуляційне постачання 988.03M 988.03M 988.03M Загальна пропозиція 988,028,020.683327 988,028,020.683327 988,028,020.683327

Поточна ринкова капіталізація Wrapped Glue — $ 2.64M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1.00. Циркуляційна пропозиція WGLUE — 988.03M, зі загальною пропозицією 988028020.683327. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2.64M.