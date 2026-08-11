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Поточна ціна Wrapped Glue сьогодні становить 0.00267194 USD. Ринкова капіталізація WGLUE становить 2,639,951 USD. Відстежуйте оновлення цін WGLUE до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Wrapped Glue сьогодні становить 0.00267194 USD. Ринкова капіталізація WGLUE становить 2,639,951 USD. Відстежуйте оновлення цін WGLUE до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про WGLUE

Інформація про ціну WGLUE

Що таке WGLUE

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Офіційний вебсайт WGLUE

Токеноміка WGLUE

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Ціна Wrapped Glue (WGLUE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 WGLUE до USD:

$0.00267194
$0.00267194$0.00267194
0.00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Wrapped Glue (WGLUE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:46:11 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Wrapped Glue

Поточна ціна Wrapped Glue (WGLUE) сьогодні становить $ 0.00267194, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WGLUE до USD становить $ 0.00267194 за WGLUE.

Wrapped Glue наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 2,639,951, з циркуляційною пропозицією у 988.03M WGLUE. Протягом останніх 24 годин WGLUE торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.462231, тоді як історичний мінімум — $ 0.00205897.

У короткостроковій динаміці WGLUE змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1.00.

Ринкова інформація щодо Wrapped Glue (WGLUE)

$ 2.64M
$ 2.64M$ 2.64M

$ 1.00
$ 1.00$ 1.00

$ 2.64M
$ 2.64M$ 2.64M

988.03M
988.03M 988.03M

988,028,020.683327
988,028,020.683327 988,028,020.683327

Поточна ринкова капіталізація Wrapped Glue — $ 2.64M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1.00. Циркуляційна пропозиція WGLUE — 988.03M, зі загальною пропозицією 988028020.683327. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2.64M.

Історія ціни Wrapped Glue у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Мін. за 24 год
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Макс. за 24 год

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.462231
$ 0.462231$ 0.462231

$ 0.00205897
$ 0.00205897$ 0.00205897

--

--

0.00%

0.00%

Історія ціни Wrapped Glue (WGLUE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Glue до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Glue до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Glue до USD становила $ -0.0019567153.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Glue до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0.00000000000.00%
60 днів$ -0.0019567153-73.23%
90 днів----

Прогноз ціни Wrapped Glue

Прогноз ціни Wrapped Glue (WGLUE) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна WGLUE у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Wrapped Glue (WGLUE) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Wrapped Glue потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Wrapped Glue у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни WGLUE на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Wrapped Glue.

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Ресурс Wrapped Glue (WGLUE)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Avalanche EcosystemBase EcosystemBNB Chain Ecosystem

Про Wrapped Glue

Яка зараз актуальна ціна Wrapped Glue?

Wrapped Glue коштує ₴0.1177456657684017376000, що свідчить про зміну ціни на --% за останні 24 години.

Яка обсяг торгів сьогодні видно?

Загалом на основних біржах було обміняно ₴--, що підтверджує активну участь на ринку та постійну ліквідність.

Наскільки ліквідний ринок WGLUE?

Оцінка ліквідності --/100 відображає, наскільки глибокими є книги замовлень, наскільки ефективно можуть виконуватися великі замовлення та які вузькі спреди на основних торгових парах.

Що показує денній діапазон торгів?

Зміна ціни між ₴0E-15 і ₴0E-15 підкреслює поточний рівень волатильності та внутрішньоденний імпульс.

Який зараз рейтинг Wrapped Glue на ринку?

Наразі він займає #-- місце, підтримуючись ринковою капіталізацією ₴116335991.11168586704000.

Яку роль відіграє пропозиція у стабільності ціни?

Обігова кількість токенів 988028020.683327 безпосередньо впливає на поведінку ціни, особливо в періоди підвищеного попиту або дефіциту.

Які фактори впливають на профіль ліквідності Wrapped Glue?

Ліквідність залежить від активності маркет-мейкерів, різноманітності торгових пар, глибини бірж та участі екосистеми мережі --.

Люди також запитують: Інші запитання про Wrapped Glue

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:46:11 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Wrapped Glue (WGLUE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Wrapped Glue

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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