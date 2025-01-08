Сьогоднішня ціна Wrapped GLQ (WGLQ)

Поточна ціна Wrapped GLQ (WGLQ) сьогодні становить 0.063106 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WGLQ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped GLQ:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.61K USD

- зміна ціни Wrapped GLQ протягом дня — -9.44%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін WGLQ до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WGLQ.