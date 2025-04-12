Ціна Wrapped gBera (WGBERA)
Поточна ціна Wrapped gBera (WGBERA) сьогодні становить 4.26 USD з ринковою капіталізацією $ 16.50M USD. Ціна WGBERA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped gBera:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Wrapped gBera протягом дня — +3.43%
- циркуляційна пропозиція – 3.87M USD
Отримуйте оновлення цін WGBERA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WGBERA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped gBera до USD становила $ +0.141453.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped gBera до USD становила $ -1.2684405600.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped gBera до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped gBera до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.141453
|+3.43%
|30 днів
|$ -1.2684405600
|-29.77%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wrapped gBera: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.71%
+3.43%
-25.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 WGBERA до VND
₫109,230.66
|1 WGBERA до AUD
A$6.7734
|1 WGBERA до GBP
￡3.2376
|1 WGBERA до EUR
€3.7488
|1 WGBERA до USD
$4.26
|1 WGBERA до MYR
RM18.8292
|1 WGBERA до TRY
₺162.1356
|1 WGBERA до JPY
¥611.4378
|1 WGBERA до RUB
₽354.5172
|1 WGBERA до INR
₹366.7008
|1 WGBERA до IDR
Rp70,999.9716
|1 WGBERA до KRW
₩6,051.117
|1 WGBERA до PHP
₱243.5868
|1 WGBERA до EGP
￡E.218.538
|1 WGBERA до BRL
R$24.9636
|1 WGBERA до CAD
C$5.8788
|1 WGBERA до BDT
৳517.7178
|1 WGBERA до NGN
₦6,805.0944
|1 WGBERA до UAH
₴176.364
|1 WGBERA до VES
Bs302.46
|1 WGBERA до PKR
Rs1,194.5892
|1 WGBERA до KZT
₸2,201.5254
|1 WGBERA до THB
฿142.5822
|1 WGBERA до TWD
NT$137.8962
|1 WGBERA до AED
د.إ15.6342
|1 WGBERA до CHF
Fr3.4506
|1 WGBERA до HKD
HK$33.015
|1 WGBERA до MAD
.د.م39.618
|1 WGBERA до MXN
$86.6058