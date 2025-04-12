Сьогоднішня ціна Wrapped gBera (WGBERA)

Поточна ціна Wrapped gBera (WGBERA) сьогодні становить 4.26 USD з ринковою капіталізацією $ 16.50M USD. Ціна WGBERA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped gBera:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Wrapped gBera протягом дня — +3.43%

- циркуляційна пропозиція – 3.87M USD

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