Сьогоднішня ціна Wrapped FUSE (WFUSE)

Поточна ціна Wrapped FUSE (WFUSE) сьогодні становить 0.02992249 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WFUSE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped FUSE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.58K USD

- зміна ціни Wrapped FUSE протягом дня — -5.70%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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