Ціна Wrapped FUSE (WFUSE)
Поточна ціна Wrapped FUSE (WFUSE) сьогодні становить 0.02992249 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WFUSE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped FUSE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.58K USD
- зміна ціни Wrapped FUSE протягом дня — -5.70%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped FUSE до USD становила $ -0.00181038915985171.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped FUSE до USD становила $ -0.0094064040.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped FUSE до USD становила $ +0.0004737657.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped FUSE до USD становила $ +0.000584383098313775.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00181038915985171
|-5.70%
|30 днів
|$ -0.0094064040
|-31.43%
|60 днів
|$ +0.0004737657
|+1.58%
|90 днів
|$ +0.000584383098313775
|+1.99%
Останній аналіз цін Wrapped FUSE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
-5.70%
+3.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WFUSE is an ERC-20 token on Fuse network that represents 1 Fuse (FUSE). FUSE is used to pay for transactions on the Fuse blockchain. It's value is pegged to the value of FUSE token and can be unwrapped at any point.
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