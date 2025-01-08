Ціна Wrapped FTN (WFTN)
Поточна ціна Wrapped FTN (WFTN) сьогодні становить 3.64 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WFTN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped FTN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.37K USD
- зміна ціни Wrapped FTN протягом дня — +0.47%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін WFTN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WFTN.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped FTN до USD становила $ +0.01684908.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped FTN до USD становила $ +0.4716861240.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped FTN до USD становила $ +0.9453695160.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped FTN до USD становила $ +1.0654504028785044.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01684908
|+0.47%
|30 днів
|$ +0.4716861240
|+12.96%
|60 днів
|$ +0.9453695160
|+25.97%
|90 днів
|$ +1.0654504028785044
|+41.38%
Останній аналіз цін Wrapped FTN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.40%
+0.47%
+3.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 WFTN до AUD
A$5.824
|1 WFTN до GBP
￡2.912
|1 WFTN до EUR
€3.4944
|1 WFTN до USD
$3.64
|1 WFTN до MYR
RM16.3436
|1 WFTN до TRY
₺128.6376
|1 WFTN до JPY
¥575.7388
|1 WFTN до RUB
₽390.39
|1 WFTN до INR
₹312.3484
|1 WFTN до IDR
Rp58,709.6692
|1 WFTN до PHP
₱212.4668
|1 WFTN до EGP
￡E.184.366
|1 WFTN до BRL
R$22.204
|1 WFTN до CAD
C$5.2052
|1 WFTN до BDT
৳443.352
|1 WFTN до NGN
₦5,625.9476
|1 WFTN до UAH
₴154.8456
|1 WFTN до VES
Bs192.92
|1 WFTN до PKR
Rs1,020.1464
|1 WFTN до KZT
₸1,935.1332
|1 WFTN до THB
฿125.8712
|1 WFTN до TWD
NT$119.6104
|1 WFTN до CHF
Fr3.276
|1 WFTN до HKD
HK$28.2828
|1 WFTN до MAD
.د.م36.6184