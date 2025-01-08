Сьогоднішня ціна Wrapped FTN (WFTN)

Поточна ціна Wrapped FTN (WFTN) сьогодні становить 3.64 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WFTN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped FTN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.37K USD

- зміна ціни Wrapped FTN протягом дня — +0.47%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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