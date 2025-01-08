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Ціна Wrapped FTN (WFTN)

USD

Графік ціни Wrapped FTN (WFTN) в реальному часі

$3.64
$3.64$3.64
+0.40%(1D)

Сьогоднішня ціна Wrapped FTN (WFTN)

Поточна ціна Wrapped FTN (WFTN) сьогодні становить 3.64 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WFTN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped FTN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.37K USD
- зміна ціни Wrapped FTN протягом дня — +0.47%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Wrapped FTN (WFTN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped FTN до USD становила $ +0.01684908.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped FTN до USD становила $ +0.4716861240.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped FTN до USD становила $ +0.9453695160.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped FTN до USD становила $ +1.0654504028785044.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.01684908+0.47%
30 днів$ +0.4716861240+12.96%
60 днів$ +0.9453695160+25.97%
90 днів$ +1.0654504028785044+41.38%

Аналіз цін Wrapped FTN (WFTN)

Останній аналіз цін Wrapped FTN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 3.62
$ 3.62$ 3.62

$ 3.67
$ 3.67$ 3.67

$ 3.67
$ 3.67$ 3.67

+0.40%

+0.47%

+3.98%

Ринкова інформація Wrapped FTN (WFTN)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 3.37K
$ 3.37K$ 3.37K

0.00
0.00 0.00

Що таке Wrapped FTN ( WFTN)

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Ресурс Wrapped FTN (WFTN)

Whitepaper
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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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