Сьогоднішня ціна Wrapped frxETH (WFRXETH)

Поточна ціна Wrapped frxETH (WFRXETH) сьогодні становить 3,352.7 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WFRXETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped frxETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 260.82K USD

- зміна ціни Wrapped frxETH протягом дня — -8.39%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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