Сьогоднішня ціна Wrapped FRAX (WFRAX)

Поточна ціна Wrapped FRAX (WFRAX) сьогодні становить 2,75 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна WFRAX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped FRAX:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Wrapped FRAX протягом дня — +5,16%

- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

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