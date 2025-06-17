Логотип Wrapped FRAX

Ціна Wrapped FRAX (WFRAX)

USD

Графік ціни Wrapped FRAX (WFRAX) в реальному часі

$2,75
$2,75$2,75
+5,10%(1D)

Сьогоднішня ціна Wrapped FRAX (WFRAX)

Поточна ціна Wrapped FRAX (WFRAX) сьогодні становить 2,75 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна WFRAX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped FRAX:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Wrapped FRAX протягом дня — +5,16%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

Отримуйте оновлення цін WFRAX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WFRAX.

Цінові показники Wrapped FRAX (WFRAX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped FRAX до USD становила $ +0,13482.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped FRAX до USD становила $ -0,4153369000.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped FRAX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped FRAX до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,13482+5,16%
30 днів$ -0,4153369000-15,10%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін Wrapped FRAX (WFRAX)

Останній аналіз цін Wrapped FRAX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 2,58
$ 2,58$ 2,58

$ 2,75
$ 2,75$ 2,75

$ 4,4
$ 4,4$ 4,4

+0,33%

+5,16%

-0,04%

Ринкова інформація Wrapped FRAX (WFRAX)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Що таке Wrapped FRAX (WFRAX)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Wrapped FRAX (WFRAX)

Офіційний вебсайт

Токеноміка Wrapped FRAX (WFRAX)

Розуміння токеноміки Wrapped FRAX (WFRAX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена WFRAX зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Wrapped FRAX (WFRAX)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

WFRAX до місцевих валют

1 WFRAX до VND
72 366,25
1 WFRAX до AUD
A$4,18
1 WFRAX до GBP
2,0075
1 WFRAX до EUR
2,365
1 WFRAX до USD
$2,75
1 WFRAX до MYR
RM11,66
1 WFRAX до TRY
108,24
1 WFRAX до JPY
¥397,32
1 WFRAX до RUB
216,205
1 WFRAX до INR
236,445
1 WFRAX до IDR
Rp45 081,96
1 WFRAX до KRW
3 736,3975
1 WFRAX до PHP
155,0175
1 WFRAX до EGP
￡E.138,215
1 WFRAX до BRL
R$15,0975
1 WFRAX до CAD
C$3,7125
1 WFRAX до BDT
336,16
1 WFRAX до NGN
4 237,2825
1 WFRAX до UAH
114,2625
1 WFRAX до VES
Bs280,5
1 WFRAX до PKR
Rs778,14
1 WFRAX до KZT
1 409,5125
1 WFRAX до THB
฿89,1
1 WFRAX до TWD
NT$80,96
1 WFRAX до AED
د.إ10,0925
1 WFRAX до CHF
Fr2,2275
1 WFRAX до HKD
HK$21,56
1 WFRAX до MAD
.د.م25,025
1 WFRAX до MXN
$51,975