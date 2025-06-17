Ціна Wrapped FRAX (WFRAX)
Поточна ціна Wrapped FRAX (WFRAX) сьогодні становить 2,75 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна WFRAX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped FRAX:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Wrapped FRAX протягом дня — +5,16%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped FRAX до USD становила $ +0,13482.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped FRAX до USD становила $ -0,4153369000.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped FRAX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped FRAX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,13482
|+5,16%
|30 днів
|$ -0,4153369000
|-15,10%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wrapped FRAX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,33%
+5,16%
-0,04%
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