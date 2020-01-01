Токеноміка Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Дізнайтеся ключову інформацію про Wrapped fragSOL (WFRAGSOL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Fragmetric is a native liquid (re)staking station on Solana that aims to improve the economic potential and security of the Solana ecosystem. Fragmetric succeeded in carrying out NCN reward distribution by utilizing Solana's token extension. Additionally, Fragmetric created useful solutions, such as the Normalized Token Program, for utilizing various LSTs in restaking platforms. The goal of Fragmetric is to create a safe, open, and incredibly effective restaking system that empowers users and supports the stability of the Solana restaking ecosystem. Офіційний вебсайт: https://fragmetric.xyz Whitepaper: https://docs.fragmetric.xyz Купити WFRAGSOL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Wrapped fragSOL (WFRAGSOL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 171,35M $ 171,35M $ 171,35M Загальна пропозиція: $ 1,11M $ 1,11M $ 1,11M Циркуляційна пропозиція: $ 1,11M $ 1,11M $ 1,11M FDV (повністю розведена вартість): $ 171,35M $ 171,35M $ 171,35M Історичний максимум: $ 197,16 $ 197,16 $ 197,16 Історичний мінімум: $ 100,68 $ 100,68 $ 100,68 Поточна ціна: $ 155,02 $ 155,02 $ 155,02 Дізнайтеся більше про ціну Wrapped fragSOL (WFRAGSOL)

Токеноміка Wrapped fragSOL (WFRAGSOL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WFRAGSOL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WFRAGSOL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WFRAGSOL, досліджуйте ціну токена WFRAGSOL в реальному часі!

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